〔表〕きょうの投信設定（13日）＝6本

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［東京 １３日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（毎月分配型）／為替ヘッジなし（毎月分配型） ＵＳバンクローンファンド・為替ヘッジあり（年２回決算型）／為替ヘッジなし（年２回決算型） 野村アセットマネジメント 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行 スマート･コントロール･オープン（分配コース）／（成長コース） ばんせい投信投資顧問 設定上限額：（分配コース）１００億円／（成長コース）１０００億円 設定額：── 販売会社：ばんせい証券 (Reporting By Michio Kohno)
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