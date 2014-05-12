＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月１２日―５月１９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １２日（月） 1800 米：4月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A -36.9 １３日（火） 0530 中国：4月鉱工業生産（国家統計局） （前年比、％） 8.9 8.8 中国：4月小売売上高（国家統計局） （前年比、％） 12.2 12.2 中国：1─4月固定資産投資（国家統計局） （年初来前年比、％） 17.7 17.6 0900 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） （景気期待指数） N/A 43.2 （現況指数） N/A 59.5 1130 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） 0.4 0.6 （輸出物価／前月比、％） N/A 0.8 1230 米：4月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.4 1.2 （自動車除く／前月比、％） 0.5 0.7 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：3月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 １４日（水） 0600 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （速報値） 0645 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） N/A 0.5 （ＥＵ基準、前年比、％） N/A 0.7 0830 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 6.9 0900 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 1.7 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：4月卸売物価指数（労働省） （指数・最終需要／前月比、％） 0.2 0.5 （指数・最終需要／前年比、％） N/A 1.4 （コア指数・最終需要／前月比、％） 0.2 0.6 （コア指数・最終需要／前年比、％） N/A 1.4 １５日（木） 0530 仏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） （前期比、％） N/A 0.3 （Q4改定値） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） （前期比、％） N/A 0.4 （前年比、％） N/A 1.3 （Q4改定値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） （前期比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） N/A 0.5 （Q4改定値） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） （前月比、％） N/A 0.9 （前年比、％） N/A 0.7 1230 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） （指数） 5.50 1.29 1230 米：4月消費者物価指数（労働省） （指数／前月比、％） 0.3 0.2 （指数／前年比、％） N/A 1.5 （コア指数／前月比、％） 0.2 0.2 （コア指数／前年比、％） N/A 1.7 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/10までの週、1000件） N/A 319 1300 米：3月対米証券投資（財務省） 1315 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） （指数／前月比、％） 0.2 0.7 （設備稼働率、％） 79.2 79.2 1400 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） （指数） N/A 47 1400 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 15.4 16.6 １６日（金） 0900 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） （10億ユーロ） N/A 13.6 1230 米：4月住宅着工件数（商務省） （着工件数／年率、万戸） 98.3 94.6 （許可件数／年率、万戸） 101.5 99.7 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） N/A 84.1 １９日（月） 特になし ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━