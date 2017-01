アジア通貨動向（12日）＝利食い売りで軟調、ペソやリンギが安い

[シンガポール 12日 ロイター] - 12日のアジア通貨は、利益確定の売りで 総じて軟調。アジア株はウクライナ情勢の緊迫化で小安く推移、ドルが全般的に買われて いる。 中国人民銀行(中央銀行)が人民元の基準値を元安水準に設定したことを受けて、人 民元 が下落。他のアジア通貨の圧迫材料となっている。 フィリピンペソ とマレーシアリンギ が下げを主導。先週の上昇を 受けて、利益確定の売りが出ている。 フィリピンペソは先週、週間ベースで約2%上昇、およそ2年ぶりの大幅上昇を記録 した。 リンギは、13日のマレーシア市場が休場となることを背景に、ドルにショートカバ ーが入っている。マレーシア中銀は先週、金融を引き締める方針を示唆しており、市場関 係者は、休場明けのリンギが再び上昇すると予想している。 タイバーツ は小幅安。政局の緊張や国債価格の下落が背景。 東部証券(ソウル)のアナリストは「次回の欧州中央銀行(ECB)理事会まではド ル高が続き、アジア通貨の利食い売りが膨らむ可能性がある」と指摘。「ただ、アジア通 貨が大きく調整する展開とはならないだろう。ECBが(追加緩和を)決めれば、投資家 のリスク志向が再び強まるはずだ」と述べた。 *0531GMT(日本時間午後2時31分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.98 101.88 -0.10 Sing dlr 1.2497 1.2489 -0.06 Taiwan dlr 30.145 30.175 +0.10 Korean won 1024.60 1024.40 -0.02 Baht 32.59 32.59 +0.00 Peso 43.76 43.65 -0.25 Rupiah 11515.00 11527.00 +0.10 Rupee 59.68 60.02 +0.57 Ringgit 3.2330 3.2290 -0.12 Yuan 6.2333 6.2280 -0.09 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.98 105.28 +3.23 Sing dlr 1.2497 1.2632 +1.08 Taiwan dlr 30.145 29.950 -0.65 Korean won 1024.60 1055.40 +3.01 Baht 32.59 32.86 +0.83 Peso 43.76 44.40 +1.45 Rupiah 11515.00 12160.00 +5.60 Rupee 59.68 61.80 +3.55 Ringgit 3.2330 3.2755 +1.31 Yuan 6.2333 6.0539 -2.88