〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.050％＝財務省

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［ワシントン １２日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 45.41％ カバー（応札倍率） 5.05倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,465,900 応札総額 126,372,389,900 競争入札 24,469,228,100 非競争入札 431,237,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年5月15日 償還日 2014年8月14日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 9.13％ カバー（応札倍率） 4.95倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,317,100 応札総額 113,791,416,100 競争入札 22,141,301,000 非競争入札 383,016,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 5月15日 償還日 2014年11月13日
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