米金融・債券市場＝国債価格下落、小売売上高など経済指標待ち

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［ニューヨーク １２日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時55分 97*27.00=3.4915% 前営業日終盤 98*10.50=3.4651% １０年債 米東部時間15時55分 98*21.00=2.6539% 前営業日終盤 98*29.50=2.6233% ５年債 米東部時間15時54分 99*27.00=1.6579% 前営業日終盤 99*31.50=1.6282% ２年債 米東部時間14時04分 99*30.50=0.3990% 前営業日終盤 99*31.25=0.3869% １２日の米金融・債券市場では国債価格が下落。小売売上高やインフレ統計など、今 週発表される経済指標待ちとなった。 Ｔボンド先物６月限 は１３／３２安の１３５─１１／３２。 Ｔノート先物６月限 は８．５０／３２安の１２４─２３．５０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.75)
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