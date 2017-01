UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格下落、小売売上高など経済指標待ち

(レートを更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*24.50=3.4958% 前営業日終盤 98*10.50=3.4651% 10年債 米東部時間17時05分 98*19.00=2.6611% 前営業日終盤 98*29.50=2.6233% 5年債 米東部時間17時05分 99*26.00=1.6645% 前営業日終盤 99*31.50=1.6282% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.50=0.3990% 前営業日終盤 99*31.25=0.3869% 12日の米金融・債券市場では国債価格が下落。小売売上高やインフレ統計など、今 週発表される経済指標待ちとなった。 翌13日には4月の小売売上高、14日には4月の卸売物価指数(PPI)、15日 には4月の消費者物価指数(CPI)が発表される。経済指標の改善に加え、前週の入札 で見られた長期国債へのさえない引き合いを背景に、利回り格差はこのところ拡大してい る。 グッゲンハイム証券(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジング・ディレク ター、ジェーソン・ローガン氏は、「連邦準備理事会(FRB)として今後も量的緩和( QE)縮小を継続する姿勢を明確に示していることから、市場も利上げ時期に関する手掛 かりを得ようとしている」と述べた。 ただし足元、インフレが低い伸びにとどまっていることから、インフレ率が2%目標 に向かって高進する兆候でも見られないかぎり、FRBが実際に利上げに踏み切れるかど うかは微妙だという。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の国債トレーダー、ショーン・マーフィー氏 は「インフレが引き続き落ち着いていることは、足元見られるような利回り格差拡大の動 きをある程度抑えることになるだろう」と述べた。 5年債と30年債の利回り格差 はこの日184ベーシスポイント(b p)程度で推移。前週8日の入札前は174bpで、今月2日時点では167bpと20 09年以来の水準に縮小していた。 指標10年債 は10/32安、利回りは2.67%と前週末の2.62 %から上昇、5月2日以来の高水準をつけた。 30年債 は18/32安、利回りは3.50%と前週末の3.47%か ら上昇し、4月30日以来の高水準となった。 FRBはこの日、2018年に償還を迎える国債26億6000万ドルを買い入れた 。 Tボンド先物6月限 は13/32安の135─11/32。 Tノート先物6月限 は8.50/32安の124─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 7.25 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.75)