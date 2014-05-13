14日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 フュージョンパートナー が東証２部に ジャスダックから 0850 日本 ４月企業物価指数 ─日銀 1000 日本：４月ビール類課税出荷数量 - 1200 ＮＴＴドコモ、2014年夏モデル 新商品・新サービス発表会 - 1500 日本：4月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - ●決算 ソニー、三井住友トラ、みずほ、三井住友ＦＧ、三菱ＵＦＪ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Tuesday, 13 May, 2014 マレーシア：釈迦誕生日 休場 シンガポール：釈迦誕生日 休場 タイ：釈迦誕生日 休場 海外主要企業決算発表予定 13 May NL AIRBUS GROUP NV ウクライナ首相がブリュッセル訪問 0430 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（サウジアラビア・リヤド） 経済見 通しについて 0530 中国：4月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） 0600 独：4月卸売物価指数（連邦統計庁） 0900 独：5月景気期待指数（ＺＥＷ） 0900 豪：2014／15年度予算案発表 1130 米：4月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：4月輸出入物価（労働省） 1230 米：4月小売売上高（商務省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：3月企業在庫（商務省） 1430 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁シンポジウムであいさつ（ノースカロライナ州 シャーロット） "Implementation and Impact of Post-Crisis Regulations" 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 Wednesday, 14 May, 2014 英：中銀四半期インフレ報告 海外主要企業決算発表予定 14 May AMC Q3 2014 Cisco Systems 0200 中国：1─4月対中国海外直接投資 （商務省） 14日から19日の間に発表 0600 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0645 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：4月卸売物価指数（労働省）