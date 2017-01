14日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更 フュージョンパートナー が東証2部に ジャスダックから 0850 日本 4月企業物価指数 ─日銀 1000 日本:4月ビール類課税出荷数量 - 1200 NTTドコモ、2014年夏モデル 新商品・新サービス発表会 - 1500 日本:4月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) - ●決算 ソニー、三井住友トラ、みずほ、三井住友FG、三菱UFJ ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT Tuesday, 13 May, 2014 マレーシア:釈迦誕生日 休場 シンガポール:釈迦誕生日 休場 タイ:釈迦誕生日 休場 海外主要企業決算発表予定 13 May NL AIRBUS GROUP NV ウクライナ首相がブリュッセル訪問 0430 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演(サウジアラビア・リヤド) 経済見 通しについて 0530 中国:4月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) 0600 独:4月卸売物価指数(連邦統計庁) 0900 独:5月景気期待指数(ZEW) 0900 豪:2014/15年度予算案発表 1130 米:4月中小企業楽観度指数(NFIB) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1230 米:4月輸出入物価(労働省) 1230 米:4月小売売上高(商務省) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1400 米:3月企業在庫(商務省) 1430 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁シンポジウムであいさつ(ノースカロライナ州 シャーロット) "Implementation and Impact of Post-Crisis Regulations" 1530 米:財務省4週間物TB入札 Wednesday, 14 May, 2014 英:中銀四半期インフレ報告 海外主要企業決算発表予定 14 May AMC Q3 2014 Cisco Systems 0200 中国:1─4月対中国海外直接投資 (商務省) 14日から19日の間に発表 0600 独:4月消費者物価指数改定値(連邦統計庁) 0645 仏:4月消費者物価指数(INSEE) 0830 英:1─3月ILO方式失業率(国立統計局) 0900 ユーロ圏:3月鉱工業生産(統計局) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1230 米:4月卸売物価指数(労働省)