アジア通貨動向（13日）＝ルピー、ウォンが上昇

[シンガポール 13日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドルピーが上昇 を主導している。 前日投票が締め切られた総選挙で、最大野党インド人民党(BJP)のナレンドラ・ モディ氏率いる政党連合が過半数議席を確保するとの出口調査の結果が伝わったことが背 景。モディ氏は改革派で企業寄りの政策を推し進めるとみられている。 ルピーは一時0.8%上昇し、1ドル=59.59ルピー。その後は介入警戒感から やや伸び悩んでいる。インド株は最高値を更新した。 クレディア・アグリコル・CIBはリポートで「出口調査を受けて、1ドル=60ル ピーを完全に抜ける水準までルピー高が進むだろう。公式結果は16日まで判明しないが 、モディ氏が首相になる可能性が非常に高い」と述べた。 シンガポールなど一部の市場が休場となっているため、取引高は低調。 韓国ウォン は、輸出企業の決済需要で上昇。海外勢が9営業日ぶりに韓国 株の買い越しに転じたことも支援材料という。 ただ、市場筋によると、外国為替当局がウォン高抑制の介入を実施しているもよう。 介入に先立ち、ウォンは対円で一時0.3%高の1円=9.9941ウォンまで上昇 。9.9500─10.0000ウォンの上値抵抗圏を試す展開となっていた。 フィリピンペソ は投機筋の利食い売りで下落している。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.28 102.11 -0.17 *Sing dlr 1.2521 1.2507 -0.11 Taiwan dlr 30.173 30.192 +0.06 Korean won 1022.90 1024.40 +0.15 *Baht 32.60 32.61 +0.03 Peso 43.79 43.71 -0.18 Rupiah 11530.00 11516.00 -0.12 Rupee 59.78 60.05 +0.45 *Ringgit 3.2370 3.2385 +0.05 Yuan 6.2392 6.2365 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.28 105.28 +2.93 Sing dlr 1.2521 1.2632 +0.89 Taiwan dlr 30.173 29.950 -0.74 Korean won 1022.90 1055.40 +3.18 Baht 32.60 32.86 +0.80 Peso 43.79 44.40 +1.38 Rupiah 11530.00 12160.00 +5.46 Rupee 59.78 61.80 +3.38 Ringgit 3.2370 3.2755 +1.19 Yuan 6.2392 6.0539 -2.97 *マレーシア、シンガポール、タイの各市場は休場。