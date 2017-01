豪政府予算案、財政収支・経済指標予想

[キャンベラ 13日 ロイター] - オーストラリア政府が発表した2014/1 5年予算案での財政収支・経済指標予測は以下のとおり。 財政収支(GDP比、%) (10億豪ドル) 今回の予想 前回の予想 2013/14 -49.9 (-3.1) -47.0 (-3.0) 2014/15 -29.8 (-1.8) -33.9 (-2.1) 2015/16 -17.1 (-1.0) -24.1 (-1.4) 2016/17 -10.6 (-0.6) -17.7 (-1.0) 2017/18 -2.8 (-0.2) na GDP伸び率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New Old New Old New 2.75 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.5 失業率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New New New 6.0 6.0 6.25 6.25 6.25 6.0 5.75 CPIインフレ率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New New New 3.25 2.75 2.25 2.00 2.5 2.5 2.5