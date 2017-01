UPDATE 1-豪政府が予算案公表、 赤字解消へ大ナタ

(内容を追加しました) [キャンベラ 13日 ロイター] - オーストラリア政府は13日、来年度(20 14/15年度)予算案を発表した。 財政収支を10年以内に黒字化するため、厳しい歳出削減や規制緩和を盛り込んだ。 来年度の財政赤字を298億豪ドル(279億ドル)と予測。今後4年間の赤字総額 は600億豪ドルに達する見通しで、政府は持続不可能な赤字と訴えている。 公務員1万6500人の削減、医療保険制度の縮小、大学授業料の規制緩和、年金の 支給開始年齢引き上げ、所得税増税など、福祉、医療、高等教育、年金など幅広い分野で 思い切った構造改革を進める。 社会保障制度が抜本的に改革されることになり、政治的に危険な賭けとなる可能性も ある。 ホッキー財務相は「厳しい予算案だが、国益のためだ」と発言。「何もしないという 選択肢は存在しない」と述べた。 2016/17年度の純債務は国内総生産(GDP)比14.6%と、約20年ぶり の高水準となる見通しだが、大半の先進国と比べれば、債務水準は低く、現実離れした厳 しい改革は必要ないとの批判も出ている。 年金の支給開始年齢は2035年までに70歳に引き上げられる。高等教育の授業料 の上限も撤廃される。 オーストラリア政府が発表した2014/15年予算案での財政収支・経済指標予測 は以下のとおり。 財政収支(GDP比、%) (10億豪ドル) 今回の予想 前回の予想 2013/14 -49.9 (-3.1) -47.0 (-3.0) 2014/15 -29.8 (-1.8) -33.9 (-2.1) 2015/16 -17.1 (-1.0) -24.1 (-1.4) 2016/17 -10.6 (-0.6) -17.7 (-1.0) 2017/18 -2.8 (-0.2) na GDP伸び率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New Old New Old New 2.75 2.5 2.5 2.5 3.0 3.0 3.5 3.0 3.5 失業率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New New New 6.0 6.0 6.25 6.25 6.25 6.0 5.75 CPIインフレ率 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 (In pct) New Old New Old New New New 3.25 2.75 2.25 2.00 2.5 2.5 2.5