UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債価格上昇、予想下回る小売売上高で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*23.00=3.4438% 前営業日終盤 97*24.50=3.4958% 10年債 米東部時間17時05分 99*01.00=2.6107% 前営業日終盤 98*19.00=2.6611% 5年債 米東部時間16時59分 100*01.50=1.6151% 前営業日終盤 99*26.00=1.6645% 2年債 米東部時間15時37分 99*31.50=0.3830% 前営業日終盤 99*30.50=0.3990% 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。市場予想を下回る小売売上高が材料 となった。ただし、第2・四半期の成長期待に変化はないとみられている。 4月の小売売上高は前月比0.1%増と、市場予想の0.4%増を下回る小幅な伸び にとどまった。一方、3月分は1.5%増に上方修正され、2010年3月以来の大幅な 伸びとなった。 市場では、4月の0.1%増について、期待はずれではあったものの、前月の1.5 %増から多少ながら拡大し、底堅い成長を示していることから「見かけほど悪くない」( ノバスコシア銀行のチャールズ・コミスキー米国債トレーディング部長)との声が聞かれ た。 指標10年債 は13/32高、利回りは2.62%と前日の2.66% から低下した。ケイ線上では2.60%付近が節目とみられている。 30年債 は27/32高、利回りは3.45%と前日の3.49%から 低下した。 翌14日には4月の卸売物価指数(PPI)、15日には4月の消費者物価指数(C PI)が発表され、物価圧力の高まりをみる上で注目される。 FRBはこの日、2039年から2043年に償還を迎える国債10億3000万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は17/32高の135─28/32。 Tノート先物6月限 は10.50/32高の125─02/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 8.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.50 (+0.25)