再送-15日の国内・海外経済指標と行事予定

(更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日本：3月第３次産業活動指数（経済産業省） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース、財務省) - 0850 ２０１４年１―３月期ＧＤＰ１次速報（内閣府） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） - 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） - 1325 日本 黒田日銀総裁講演 - 1400 日本：4月消費動向調査（内閣府） 1400 日本：サントリーホールディングス ビーム社買収で会見 - 1500 日本：4月投信概況 - 1515 日本：５年利付国債の第II非価格競争入札結果（財務省） - 1625 日本：経済財政諮問会議 - 1650 自工会・池会長（ホンダ会長）就任会見 - 1800 日本：安倍首相会見 - 安保法制懇の報告書提出受け ●決算 第一三共、ジャパンディスプレイ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Wednesday, 14 May, 2014 海外主要企業決算発表予定 14 May AMC Q3 2014 Cisco Systems 0200 中国：1─4月対中国海外直接投資 （商務省） 14日から19日の間に発表 0600 独：4月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0645 仏：4月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 0830 英：1─3月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：3月鉱工業生産（統計局） 0930 英：中銀四半期インフレ報告 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米：4月卸売物価指数（労働省） Thursday, 15 May, 2014 海外主要企業決算発表予定 15 May Q1 2015 Walmart ロシア：第1・四半期ＧＤＰ［RUGDPQ=ECI］ インド：４月卸売物価指数 インドネシア：釈迦誕生日 休場 0530 仏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） 1230 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：4月消費者物価指数（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 1230 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） 同連銀主催の「Fill ing the Gaps: a Summit on Small Business Credit Innovations」で 1300 米：3月対米証券投資（財務省） 1315 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 2210 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） National Small Business Weekのレセプ ションで"Small Businesses and the Economy"について講演