アジア通貨動向（14日）＝インドネシアルピアが上昇主導

[シンガポール 14日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピア が上昇を主導した。 インドネシア総選挙で第1党になった闘争民主党が大統領候補に据えるジャカルタ州 知事のジョコ・ウィドド氏に対して、第2党のゴルカル党が支持を表明したことが支援材 料。 ゴルカル党の支持表明により、同氏の戦いが有利に進められるというだけでなく、7 月の大統領選の投票でウィドド氏当選が決まり、9月に決選投票を行う必要がなくなると の見方も出ている。 インドネシアルピア は0.6%上昇し、1ドル=1万1465ルピア。トム ソン・ロイターのデータによると、このままいけば単日の上昇率は3月28日以来の大き さとなる可能性がある。 インドネシア内外の銀行がルピアに買いを入れた。ノンデリバラブルフォワードの市 場 も堅調に推移。国内株式市場 は11カ月ぶり高値を付けた。 マレーシアリンギ は外国銀行の需要や堅調な国債入札を受けて上昇。 中央銀行によると、マレーシア政府は2033年償還債で20億リンギ(6億176 0万ドル)相当を調達。平均利回りは4.639%、応札倍率は2.88倍だった。 一方、韓国ウォン は下落。トレーダーによると、外為当局が介入したもよ う。 国内市場ではウォンはやや軟調に始まったが、輸出業者の需要と海外投資家の株買い を支援材料に一時持ち直した。だが、その後は再び下げ、5月2日以来の安値である1ド ル=1030.0ウォンを付けた。 *0535GMT(日本時間午後2時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.13 102.26 +0.13 Sing dlr 1.2490 1.2520 +0.24 Taiwan dlr 30.182 30.212 +0.10 Korean won 1026.30 1022.10 -0.41 Baht 32.45 32.61 +0.49 Peso 43.61 43.82 +0.47 Rupiah 11465.00 11535.00 +0.61 Rupee 59.68 59.66 -0.03 Ringgit 3.2230 3.2385 +0.48 Yuan 6.2275 6.2291 +0.03 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.13 105.28 +3.08 Sing dlr 1.2490 1.2632 +1.14 Taiwan dlr 30.182 29.950 -0.77 Korean won 1026.30 1055.40 +2.84 Baht 32.45 32.86 +1.26 Peso 43.61 44.40 +1.80 Rupiah 11465.00 12160.00 +6.06 Rupee 59.68 61.80 +3.55 Ringgit 3.2230 3.2755 +1.63 Yuan 6.2275 6.0539 -2.79