米金融・債券市場＝長期債中心に大幅高、ＥＣＢ利下げ観測強まる

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［ニューヨーク １４日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時06分 100*00.00=3.3750% 前営業日終盤 98*23.00=3.4438% １０年債 米東部時間15時59分 99*19.50=2.5445% 前営業日終盤 99*01.00=2.6107% ５年債 米東部時間15時57分 100*09.50=1.5625% 前営業日終盤 100*01.50=1.6151% ２年債 米東部時間14時45分 100*00.50=0.3670% 前営業日終盤 99*31.50=0.3830% １４日の米金融・債券市場では長期国債中心に大幅高となり、１０年債利回りは昨年 １０月３１日以来、約半年ぶりの水準に低下、最近の取引レンジを抜けた。欧州中央銀行 （ＥＣＢ）の利下げをめぐる観測が強まるなか、世界的に債券高の流れとなった。 Ｔボンド先物６月限 は１─０５／３２高の１３７─０１／３２。 Ｔノート先物６月限 は１８／３２高の１２５─２０／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.75)
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