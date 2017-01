UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債中心に大幅高、ＥＣＢ利下げ観測強まる

(レートを更新しました) [ニューヨーク 14日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*30.50=3.3775% 前営業日終盤 98*23.00=3.4438% 10年債 米東部時間17時05分 99*18.50=2.5481% 前営業日終盤 99*01.00=2.6107% 5年債 米東部時間17時05分 100*08.75=1.5674% 前営業日終盤 100*01.50=1.6151% 2年債 米東部時間16時59分 100*00.25=0.3710% 前営業日終盤 99*31.50=0.3830% 14日の米金融・債券市場では長期国債中心に大幅高となり、10年債利回りは昨年 10月31日以来、約半年ぶりの水準に低下、最近の取引レンジを抜けた。欧州中央銀行 (ECB)の利下げをめぐる観測が強まるなか、世界的に債券高の流れとなった。 この日はECBが6月の理事会に向け、全3種類の金利引き下げや中小企業向け融資 拡大の促進策など含む複数の政策措置実施を選択肢として準備していることが、関係筋の 話で明らかになった。ECBの下限金利である中銀預金金利を引き下げれば、ECBとし て初めてマイナス金利を導入することになる。 これを受け、独連邦債や米国債の利回りが低下した。 CRTキャピタル(コネティカット州)のシニア国債ストラテジスト、イアン・リン ゲン氏は「世界的な視点から見て、金融政策は一段と長期にわたり下向き(緩和)方向に 向かっていることが確認された」と述べた。 これまで米国債利回りの上昇、もしくは最近のレンジ内での推移を見込んでいた向き が買い戻しを入れたことも相場の値上がりにつながった。 指標10年債 利回りは節目となる2.56%近辺を抜け、一時2.52 5%と、10月31日以来の低水準となった。 30年債 は1─4/32高、利回りは3.389%と前日の3.454 %から低下した。 経済指標では、4月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)が前月比 0.6%上昇した。食品や貿易サービスが上昇し、伸びは2012年9月以来最大となっ た。 翌15日には週間の新規失業保険申請件数や4月の消費者物価指数(CPI)が発表 される。 米連邦準備理事会(FRB)はこの日、2025年から2030年に償還を迎える国 債4億6300万ドルを買い入れた。 Tボンド先物6月限 は1─05/32高の137─01/32。 Tノート先物6月限 は18/32高の125─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 8.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.75)