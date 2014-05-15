日銀米州統括役に坂本・熊本支店長、欧州統括役に松下・松本支店長

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［東京 １５日 ロイター］ - 日銀は１５日付で坂本哲也・熊本支店長（４９）が米州統括役兼ニューヨーク事務所長、松下顕・松本支店長（４８）が欧州統括役兼ロンドン事務所長に就任する人事を発表した。現在米州統括役の加藤毅氏と欧州統括役の長井滋人氏はそれぞれ総務人事局に異動。後任の熊本支店長には武元和彦・業務局参事役（４９）、松本支店長には林新一郎・総務人事局総務課長（４９）が就任する。
●坂本 哲也（さかもと てつや）
１９８８年東大法卒、日銀入行、２０１０年７月総務人事局総務課長、２０１２年７月熊本支店長。東京都出身。
●松下 顕（まつした けん）
１９８８年東大経卒、日銀入行、２０１０年７月金融市場局総務課長、２０１２年１０月松本支店長。神奈川県出身。
●林 新一郎（はやし しんいちろう）
１９８９年京大法卒、日銀入行、２０１０年７月総務人事局人事課長、２０１２年７月総務人事局総務課長。大阪府出身。
●武元 和彦（たけもと かずひこ）
１９８７年鹿児島大法文卒、日銀入行、２０１０年７月発券局戸田発券課長、２０１２年４月業務局参事役兼金融市場局参事役 (竹本能文 )
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