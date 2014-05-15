日銀米州統括役に坂本・熊本支店長、欧州統括役に松下・松本支店長

［東京 １５日 ロイター］ - 日銀は１５日付で坂本哲也・熊本支店長（４９）が米州統括役兼ニューヨーク事務所長、松下顕・松本支店長（４８）が欧州統括役兼ロンドン事務所長に就任する人事を発表した。現在米州統括役の加藤毅氏と欧州統括役の長井滋人氏はそれぞれ総務人事局に異動。後任の熊本支店長には武元和彦・業務局参事役（４９）、松本支店長には林新一郎・総務人事局総務課長（４９）が就任する。