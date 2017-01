16日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月16日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議後会見 0930 政府税調総会 1000 政府税調法人課税DG 1020 国庫短期証券の入札発行(財務省) 1235 国庫短期証券の入札結果 (財務省) 1330 3月鉱工業生産確報(経産省) 1400 ローソン 新ブランパン発表会 1515 日経センター・大和総研、みずほ総研が金融市場活性化で提言 ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) Thursday, 15 May, 2014 海外主要企業決算発表予定 15 May Q1 2015 Walmart ロシア:第1・四半期GDP[RUGDPQ=ECI] インド:4月卸売物価指数 インドネシア:釈迦誕生日 休場 0530 仏:第1・四半期GDP速報値(INSEE) 0600 独:第1・四半期GDP速報値(連邦統計庁) 0900 ユーロ圏:第1・四半期GDP速報値(統計局) 0900 ユーロ圏:4月消費者物価指数改定値(統計局) 1230 米:5月NY州製造業業況指数(連銀) 1230 米:4月消費者物価指数(労働省) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1230 米:ダドリー・ニューヨーク連銀総裁があいさつ(ニューヨーク) 同連銀主催の「Fill ing the Gaps: a Summit on Small Business Credit Innovations」で 1300 米:3月対米証券投資(財務省) 1315 米:4月鉱工業生産(FRB) 1315 米:4月設備稼働率(FRB) 1400 米:5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米:5月住宅建設業者指数(NAHB) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省インフレ指数連動10年債入札条件 2210 米:イエレンFRB議長が講演(ワシントン) National Small Business Weekのレセプ ションで"Small Businesses and the Economy"について講演 Friday, 16 May, 2014 インド:下院総選挙開票 0200 中国:1─4月対中国海外直接投資 (商務省) 0900 ユーロ圏:3月貿易収支(統計局) 1000 マレーシア:第1・四半期GDP 1230 米:4月住宅着工件数(商務省) 1355 米:5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1550 米:ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演(アーカンソー州リトルロック) 米経 済と金融政策について