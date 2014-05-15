16日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月１６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 閣議後会見 0930 政府税調総会 1000 政府税調法人課税ＤＧ 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果 （財務省） 1330 ３月鉱工業生産確報（経産省） 1400 ローソン 新ブランパン発表会 1515 日経センター・大和総研、みずほ総研が金融市場活性化で提言 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） Thursday, 15 May, 2014 海外主要企業決算発表予定 15 May Q1 2015 Walmart ロシア：第1・四半期ＧＤＰ［RUGDPQ=ECI］ インド：４月卸売物価指数 インドネシア：釈迦誕生日 休場 0530 仏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ＧＤＰ速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月消費者物価指数改定値（統計局） 1230 米：5月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1230 米：4月消費者物価指数（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁があいさつ（ニューヨーク） 同連銀主催の「Fill ing the Gaps: a Summit on Small Business Credit Innovations」で 1300 米：3月対米証券投資（財務省） 1315 米：４月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1315 米：４月設備稼働率（ＦＲＢ） 1400 米：5月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 1400 米：5月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 2210 米：イエレンＦＲＢ議長が講演（ワシントン） National Small Business Weekのレセプ ションで"Small Businesses and the Economy"について講演 Friday, 16 May, 2014 インド：下院総選挙開票 0200 中国：1─4月対中国海外直接投資 （商務省） 0900 ユーロ圏：3月貿易収支（統計局） 1000 マレーシア：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月住宅着工件数（商務省） 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1550 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州リトルロック） 米経 済と金融政策について