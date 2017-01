アジア通貨動向（15日）＝インドルピーと韓国ウォンが上昇、当局介入で上げ幅削る

[シンガポール 15日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドルピーと韓国ウォンが上昇した。だが外為当局が介入で上げ幅を削った。東南アジア通貨の大半が利益確定の売りで下落した。

インドルピー は一時0.4%上昇し、昨年7月以来の高値である1ドル=59.45ルピーを付けた。翌日には総選挙の結果が判明する。

韓国ウォン は株式市場への資金流入を背景に上昇。1ドル=1025.8ウォン付近で、外為当局がドル買い介入を実施したもよう。

韓国ウォンは14日、約3カ月ぶりの大幅下落となっており、トレーダーは「大規模な介入」が実施されたと指摘。10億─20億ドル規模だったとするトレーダーもいる。

台湾ドルは海外の金融機関からの資金流入を背景に上昇したが、輸入業者の米ドル需要が上値を抑えた。

フィリピンペソは下落。中銀のドル買い介入への警戒感で、ドルのショートカバーが入った。

*0527GMT(日本時間午後2時27分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。

*Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値。

Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.83 101.91 +0.07 Sing dlr 1.2512 1.2503 -0.07 Taiwan dlr 30.143 30.220 +0.26 Korean won 1026.20 1027.90 +0.17 Baht 32.43 32.42 -0.03 Peso 43.70 43.55 -0.34 *Rupiah 11445.00 11445.00 +0.00 Rupee 59.52 59.66 +0.24 Ringgit 3.2240 3.2190 -0.16 Yuan 6.2264 6.2289 +0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.83 105.28 +3.38 Sing dlr 1.2512 1.2632 +0.96 Taiwan dlr 30.143 29.950 -0.64 Korean won 1026.20 1055.40 +2.85 Baht 32.43 32.86 +1.33 Peso 43.70 44.40 +1.59 Rupiah 11445.00 12160.00 +6.25 Rupee 59.52 61.80 +3.83 Ringgit 3.2240 3.2755 +1.60 Yuan 6.2264 6.0539 -2.77

*インドネシア市場は祝日で休場