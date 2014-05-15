4月末投信の銀行窓販残高は前月比+0.6％の58兆円、シェアは47.1％＝投信協会

［東京 １５日 ロイター］ - 投資信託協会によると、４月末の私募を含む投信の 銀行窓販残高は前月比０．６％増の５７兆１６６６億円と、３カ月連続で増加した。 投信残高全体に占める銀行チャンネルの販売シェアは４７．１％。４カ月連続で上昇し た。 ４月末 ◇銀行窓販総合計（公募・私募） 公募・私募純資産総額５７兆１６６６億円 前月比０．６％ 投信シェア４７．１％ ◇株式投信 公募・私募純資産総額５６兆２３２０億円 前月比０．６％ 投信シェア５３．１％ 公募のみ純資産増額２６兆９２８９億円 前月比０．３％ 投信シェア４０．７％ ◇公社債投信 公募・私募純資産総額９３４６億円 前月比▲１．０％ 投信シェア６．０％ 備考）▲は減少