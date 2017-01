〔焦点〕モディ氏率いるインドの未来、宗教対立で「分断」進行か

* トップ務める州では宗教差別が急速に悪化

* ヒンドゥー至上主義者で周囲固める

* 一部イスラム教徒はモディ氏の成長志向政策を支持

[アフマダーバード(インド) 14日 ロイター] - 社会の分断はインドではありふれた光景だ。しかし、同国西部のグジャラート州ほどそれが際立っているところは見当たらない。ビジネス志向の州指導部は、どのような宗教を信仰する企業家に対してであれ機会を提供してきたが、いまだに宗教への偏見や差別は深く、かつ法的に根付いている。

これが問題なのは、同州の首相を務めるナレンドラ・モディ氏(63)が国全体を率いることになりそうなためだ。

出口調査によると、16日に発表されるインド総選挙結果では、モディ氏率いるインド人民党(BJP)を中心とした政党連合が過半数の議席を確保し、同氏が次期インド首相に就任する公算が大きい。

ヒンドゥー・ナショナリストの同氏は2001年以来、グジャラート州を統治。周囲を技術官僚だけでなく、ヒンドゥー至上主義の信念「ヒンドゥトヴァ」を支持する閣僚やアドバイザーで固めてきた。インドの首相となれば、9億7500万人のヒンドゥー教徒だけでなく、人口の約15%を占める1億7500万人のイスラム教徒も率いることになる。

グジャラート州で2002年に起きた暴動では1000人が死亡。大半がイスラム教徒だった。今でもモディ氏は、暴力を止めるのに対応が不十分だったとの批判にさらされている。最高裁の調査で同氏が問われるべき罪はないと判断されたにもかかわらずだ。

一部のヒンドゥー教徒ですら、モディ氏と暴動を結びつける。著名なヒンドゥー教徒の実業家で元BJP党員のプラディープ・シュクラ氏は「モディ氏がヒンドゥー教を支持しているために、同氏がどこかで間接的に暴動に関与したと(ヒンドゥー教徒は)信じている。だから彼らは同氏に投票している」と述べた。

選挙期間中、モディ氏は宗教問題に触れず、成長と「全ての人のための発展」を掲げ、穏健なイメージを振りまこうとしてきた。

しかし、グジャラート州の都市ではそれとは異なるストーリーが語られている。

<2002年暴動>

グジャラート州最大都市アフマダーバードのイスラム教徒が多く住む町ジュハプラでは、身内を亡くし、家や仕事を失った多くの住民にとって2002年の暴動の記憶は色あせていない。そしてそれが分断をますます深めている。

特に同州独自の不動産関連法は分断を存続させ、ジュハプラのようなゲットーを生み、いくつかの地域では人種隔離のような状況をつくり出している。

この「騒乱地域法」は、イスラム教徒とヒンドゥー教徒が「敏感な」地域でお互いに不動産を売買することを制限するもので、州内の宗教紛争に伴う集団脱出などを防ぐ目的で1991年に施行された。

モディ氏率いる州政府は2009年に法改正を行い、不動産販売における地方官僚の決定権を強めた。

州政府は同法について、州人口6000万人の1割に満たないイスラム教徒を保護するためだと指摘。しかし、州高裁は2012年の裁判で、ヒンドゥー教徒によるイスラム教徒への不動産販売を州政府がブロックするため同法を利用することに疑問を呈した。

インディアン・エクスプレス紙は最近の社説の中で、「より多くのイスラム教徒とヒンドゥー教徒がグジャラートの分離された空間に移動しており、自らのコミュニティーだけで信頼と安心を見出している。これは分断を擁護し、社会の主流からイスラム教徒を締め出すことになっている」と指摘した。

<ムスリム地域の住宅価格上昇>

州内の別の都市バーヴナガルは騒乱地域法の適用対象ではないが、ロイターが取材した世界ヒンドゥー協会(VHP)の地元指導者2人は、2004年以降、繰り返し法適用を求めてきたと指摘する。

指導者の1人であるS・D・ジャニ氏は、イスラム教徒はベジタリアンではなく、多くが海外でテロ行為に関与しているため、彼らが自らと同じコミュニティーで暮らすことにヒンドゥー教徒は反対している、と話す。

また、もう1人のキリット・ミストリー氏も、イスラム教徒はヒンドゥー教徒が神聖視する牛を大量に殺しているほか、イスラム教徒の人口はヒンドゥー教徒よりも速いペースで増えていると非難した。

また、匿名を希望した複数のヒンドゥー教徒は、周囲でイスラム教徒が不動産を購入すれば、自宅の価値が下がると口々に語った。

分断による結果の1つは何か。ジュハプラとその他ムスリム地域では土地と住宅の価格がヒンドゥー地域よりも上昇したことであり、それは不動産の拡大余地が限られるとみられたことが要因だ。

カーネギー国際平和財団の学者、クリストフ・ジェファーロット氏はインディアン・エクスプレス紙に最近掲載されたコラムの中で、「ジュハプラの拡張は、壁だけでなく、ヒンドゥー教徒の建物によって抑制されており、価格が大きく上昇している」と指摘した。

<経済の成功モデル>

一方で、グジャラート州の繁栄で一部イスラム教徒が恩恵を受けているのも事実だ。同州は大きな港を有しているほか、工業化が進んでおり、経済面でインドの成功モデルと見なされている。

統計によると、同州は多くのイスラム教徒を雇用しており、2009─10年における同州のイスラム教徒の失業率は全国レベルのほぼ半数にとどまっている。

ただ、グジャラート州で中等教育以上を受けている人の割合をみると、ヒンドゥー教徒が約3分の1に上るのに対し、イスラム教徒は5分の1にとどまり、イスラム教徒の割合はほぼ全国水準と同等となっている。

グジャラート州で富裕層に入るイスラム教徒のザファール・サレシュワラ氏は、2002年の暴動で家族が経済的に大きな打撃を受けたにもかかわらず、モディ氏を支持する。翌年、モディ氏に面会してから見方が変わったという。

サレシュワラ氏は当時を思い返し、「彼は深く苦悩していた。暴動被害の大きさを申し訳ないと思っていた」と指摘。「モディ氏は正義をもたらすと約束し、イスラム教徒を決して差別しないと話していた」と語る。「人々は彼を独裁者と呼ぶが、私は決断力があると言いたい」。

貧しいイスラム教徒ですらモディ氏を支持する。アフマダーバードの川沿いにあるスラム街では、ロイターが取材した女性8人中5人がBJPに投票したと答えた。

シャブナム・バヌ氏(48)は「モディ氏はある程度良い仕事をしている。わたしたちの子供たちは奨学金を得て学校給食を食べることができている。女性たちは保護されていると感じており、夫を亡くした女性も保障を得ている」と話す。

ただ、投票では「支持する候補者なし」を選択。バヌ氏は「私たちの主な懸念は、モディ氏がわれわれをこの国から追い出そうとすることだ」とした上で、「彼の支持者が来て、われわれを攻撃したらどうするのか」と述べた。

(John Chalmers記者、Frank Jack Daniel記者 執筆協力:Aditi Shah in BHAVNAGAR, VADODARA and AHMEDABAD, India and by Himanshu Ojha in LONDON 翻訳:川上健一 編集:吉瀬邦彦)