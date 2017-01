米金融・債券市場＝国債価格上昇、投機的買い戻しで利回り下振れとの見方

[ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時38分 100*23.50=3.3361% 前営業日終盤 99*30.50=3.3775% 10年債 米東部時間15時36分 99*31.50=2.5018% 前営業日終盤 99*18.50=2.5481% 5年債 米東部時間15時36分 100*13.50=1.5362% 前営業日終盤 100*08.75=1.5674% 2年債 米東部時間14時35分 100*01.00=0.3589% 前営業日終盤 100*00.25=0.3710% 15日の米金融・債券市場では、国債価格が商いを伴い上昇し、10年債利回りは昨 年10月以来の水準に、30年債利回りは昨年6月以来の水準にそれぞれ低下した。朝方 発表された経済指標は一部底堅い内容となったものの、市場ではもっぱら投機的な買い戻 しが大量に入ったために、利回りの下振れが大きくなったとみられている。 Tボンド先物6月限 は18/32高の137─19/32。 Tノート先物6月限 は9.50/32高の125─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)