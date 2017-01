UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、投機的買い戻しで利回り下振れとの見方

(内容を追加しました) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*26.00=3.3319% 前営業日終盤 99*30.50=3.3775% 10年債 米東部時間17時05分 100*01.00=2.4964% 前営業日終盤 99*18.50=2.5481% 5年債 米東部時間17時05分 100*14.50=1.5297% 前営業日終盤 100*08.75=1.5674% 2年債 米東部時間16時40分 100*01.25=0.3549% 前営業日終盤 100*00.25=0.3710% 15日の米金融・債券市場では、国債価格が商いを伴い上昇し、10年債利回りは昨 年10月以来の水準に、30年債利回りは昨年6月以来の水準にそれぞれ低下した。朝方 発表された経済指標は一部底堅い内容となったものの、市場ではもっぱら投機的な買い戻 しが大量に入ったために、利回りの下振れが大きくなったとみられている。 BNYメロン(ニューヨーク)の国債トレーディング部マネジングディレクター、ダ ン・マルホランド氏は「経済指標は底堅かったにもかかわらず、欧州周辺国債のやや軟調 な動きが多少の『リスクオフ』取引につながったようだ」と指摘した。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が約7年ぶりの水準に減少し、4月の消 費者物価総合指数(CPI)が10カ月ぶりの伸びを記録するなど、景気回復の足取りが 強まっている兆候が見られた。5月のニューヨーク州製造業業況指数も約4年ぶりの高水 準となり、景気をめぐり一段の明るさが示された。ただ、その後発表された4月の鉱工業 生産指数は2012年8月以来の大幅な落ち込みとなったほか、5月のフィラデルフィア 地区連銀業況指数も前月から低下し、全般的にやや強弱入り混じる結果となった。 こうしたなか、この日はギリシャ国債の利回りが約2カ月ぶりの水準に急上昇した。 ギリシャ国債を保有する外国投資家に対するキャピタルゲイン税に関する文書が明るみに 出たことを受け、キャピタルゲイン税が過去に遡って課税されるとの警戒感が広がったと いう。 欧州中央銀行(ECB)が来月利下げに踏み切るとの観測が強まるなか、世界的な金 融緩和の継続に対する期待が国債相場をある程度後押ししている側面もある一方で、債券 利回りの上昇を見込む投機筋がこれまで以上に増えたことで、市場が不安定化していると の指摘も聞かれる。 BNPパリバ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・コリ氏は「これま でショートポジションがかなり膨らんでいたことから、多くの投資家がショートの流れに 追従していたが、足元では誰もそうしておらず、もっぱらショートカバーの流れとなって いる」と述べた。 指標10年債 は11/32高、利回りは2.505%。一時2.473 %と、10月30日以来の低水準となった。 30年債 利回りは一時3.303%と昨年6月以来の低水準をつけた。 その後は19/32高、利回りは3.342%。 Tボンド先物6月限 は18/32高の137─19/32。 Tノート先物6月限 は9.50/32高の125─29.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 10.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.00 (-0.25)