ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Saturday, 17 May, 2014 0050 米：ブラード・セントルイス地区連銀総裁が講演（アーカンソー州リトルロック） - 米経済と金融政策について Sunday, 18 May, 2014 1030 中国：4月新築住宅価格 - Monday, 19 May, 2014 0830 日本：５月ロイター短観 - 0850 日本：3月機械受注（内閣府） (予測中央値：前月比6.0％） - 1130 タイ：第1・四半期ＧＤＰ - 1300 日本：４月マンション発売動向（不動産経研） - 1330 三菱電機、2014年度経営戦略説明会 - 1530 日本：経団連会長会見 - Tuesday, 20 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown プーチン大統領が中国訪問 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - All Day アジア信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）（上海、２１日まで） - プーチン大統領、習近平国家主席、国連の潘基文事務総長などが出席 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0110 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が討論会に参加（ダラス） - "The Role of the Federal Reserve" 0700 日本：５月ロイター企業調査 - 0900 シンガポール：第１・四半期ＧＤＰ改定値 - 1030 豪：中銀理事会議事録 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1030 日本：４０年利付国債（５月債)の発行予定額等 - 1100 ＮＥＣ、クラウドサービスを支える新プラットフォーム戦略と製品の強化について会見 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1400 日本：3月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1500 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1730 英：4月消費者物価指数（国立統計局） - 1730 英：4月生産者物価指数（国立統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 21 May, 2014 Time Unknown 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0130 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン） - 0850 日本：4月貿易統計（財務省） - 1700 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） - 1730 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 - 1730 英：4月小売売上高（国立統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - Thursday, 22 May, 2014 All Day 欧州議会選挙 - ２５日まで 0150 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演（ワシントン） - 米経済と銀行について 0150 米：ニューヨーク連銀のダドリー総裁が講演（ニューヨーク） - 地域経済と雇用について 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） - 0300 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２年利付国債（６月債)の発行予定額等 - 1045 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1330 東芝、経営方針説明会 - 1400 日本 ５月の日銀金融経済月報 - 1600 ソニー経営方針説明会 - 1700 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 - 1730 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） - 2300 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Friday, 23 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 - 0700 米：サンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁が講演（サンフランシスコ） - Association of Trade and Forfaiting (ATFA) 主催会合で講演 1500 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） - 1700 独：5月ＩＦＯ業況指数 - 2300 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Sunday, 25 May, 2014 All Day ウクライナ大統領選挙 - Monday, 26 May, 2014 All Day 米：メモリアルデー - 休場 All Day 英：バンクホリデー - 休場 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（４月３０日分） - 1600 日本 日銀・岩田副総裁講演 - Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） - Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合 - 28日まで All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 - 休場 0850 日本：４月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 独：4月輸入物価（連邦統計庁） - ２７日から３０日の間に発表 2130 米：4月耐久財受注（商務省） - 2200 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2200 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - 2300 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） - Wednesday, 28 May, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合 - 金利発表 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0200 米：財務省2年債入札 - 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（日銀金融研究所主催・国際コンファレンス） - 1500 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 1545 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） - 1655 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） - 1700 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） - 1800 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Thursday, 29 May, 2014 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省2年変動利付債入札 - 0200 米：財務省5年債入札 - 0850 日本：4月商業販売統計経産省） - 1030 日本：白井日銀審議委員講演 - 1100 フィリピン：第1・四半期ＧＤＰ - 1400 日本：白井日銀審議委員会見 - 1400 富士通、2014年度経営方針説明会 - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2130 米：第1・四半期企業利益（商務省） - 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） - 2300 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省7年債入札 - 0830 日本：４月完全失業率（日本） - 0830 日本：４月家計調査（総務省） - 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省） - 0850 日本：4月鉱工業生産速報（経産省）） - 1230 日本：５月国際投資戦略調査 - 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比+15.0％） - 2130 米：４月個人所得・消費支出（商務省） - 2245 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 - 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） - "Rules-Based Policy: From Theory to Practice" Sunday, 01 June, 2014 All Day 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 - 1000 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） - Monday, 02 June, 2014 0850 日本：1─3月法人企業統計 - 1700 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 - 1700 中国：端午節 - 1700 香港：端午節 - 2100 独：5月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2245 米：5月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 米：４月建設支出（商務省） - Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：5月自動車販売台数 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 日本：4月毎月勤労統計（厚労省） - 1330 豪：中銀理事会（金利発表） - 1800 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：4月失業率（統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2300 米：4月製造業新規受注（商務省） - Wednesday, 04 June, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、５日まで） Time Unknown 韓国：地方選挙（法定公休日） - All Day 韓国：統一地方選挙 - 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 1700 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] - 1700 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 - 1800 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） - 1800 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2115 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） - 2130 米：4月貿易収支（商務省） - 2130 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） - 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） - 2300 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） - 2300 カナダ：中銀政策金利発表 - Thursday, 05 June, 2014 Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、最終日） 0300 米：地区連銀経済報告 - 1800 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） - 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） - 2030 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） - 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） - 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 06 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 韓国： 忠霊記念日 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 - 1400 日本：4月景気動向指数 - 1500 独：4月鉱工業生産（経済技術省） - 1500 独：4月貿易収支（連邦統計庁） - 1545 仏：4月貿易収支（税関） - 2130 米：５月雇用統計（労働省） - Saturday, 07 June, 2014 0400 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） - Sunday, 08 June, 2014 0030 マレーシア国宝誕生日 - Monday, 09 June, 2014 Time Unknown 日本：５月景気ウォッチャー調査（内閣府） - 0850 １─３月期GDP２次速報（内閣府） - 1400 日本：5月消費動向調査（内閣府） - Tuesday, 10 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） - 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） - Wednesday, 11 June, 2014 0850 日本：4─6月法人企業景気予測調査 - Thursday, 12 June, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 0300 米：5月財政収支（財務省） - 0850 日本：4月機械受注（内閣府） - 2130 米：5月輸出入物価（労働省） - Friday, 13 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 - All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 - 2130 米：5月卸売物価指数（労働省） - 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 -