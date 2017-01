アジア通貨動向（16日）＝インドルピーが10カ月ぶり高値、野党勝利への期待で

[シンガポール 16日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドルピーとイン ドネシアルピアが上昇をけん引している。開票が始まったインド総選挙(下院議会、定数 545)で、ナレンドラ・モディ氏率いる最大野党・インド人民党(BJP)を中心とす る野党連合が勝利する、との期待感が広がっている。ただ、この1週間では、ほかのアジ ア通貨の大半は利益確定売りで下落している。 ルピー は、ほぼ10カ月ぶりの高値をつけている。総選挙で勝利が見込まれ ているモディ氏は、経済改革に前向きとされ、企業に有利な政策をとると見られている。 ルピア は5週間ぶりの高値。高い人気を誇るジャカルタ州知事のジョコ・ウ ィドド氏が、7月9日の大統領選で当選するとの見方を背景に、資本が流入している。 東部証券のアナリスト、ユナ・パク氏は「政治的な不透明感が解消されるにつれ、ル ピーの見通しは明るさを増している。キャリートレード増加もプラス」と指摘。「米利回 りの低下と欧州中央銀行(ECB)の緩和バイアスを背景に、アジア新興国への資金流入 が加速するだろう。南欧からアジアへの資本移動も見られるかもしれない」としている。 トムソン・ロイターのデータによると、インドルピーは今週、現時点までで2.2% 上昇。このまま推移すれば、週間の上昇率は昨年9月以来で最大に達する可能性がある。 *0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.44 101.59 +0.15 Sing dlr 1.2515 1.2521 +0.05 Taiwan dlr 30.149 30.203 +0.18 Korean won 1025.30 1025.30 +0.00 Baht 32.48 32.46 -0.05 Peso 43.75 43.66 -0.21 Rupiah 11405.00 11445.00 +0.35 Rupee 58.70 59.29 +1.01 Ringgit 3.2305 3.2260 -0.14 Yuan 6.2316 6.2306 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.44 105.28 +3.78 Sing dlr 1.2515 1.2632 +0.93 Taiwan dlr 30.149 29.950 -0.66 Korean won 1025.30 1055.40 +2.94 Baht 32.48 32.86 +1.19 Peso 43.75 44.40 +1.47 Rupiah 11405.00 12160.00 +6.62 Rupee 58.70 61.80 +5.28 Ringgit 3.2305 3.2755 +1.39 Yuan 6.2316 6.0539 -2.85