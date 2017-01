米金融・債券市場＝国債価格下落、堅調な住宅指標を嫌気

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*17.50=3.3460% 前営業日終盤 100*26.00=3.3319% 10年債 米東部時間17時05分 99*25.50=2.5231% 前営業日終盤 100*01.00=2.4964% 5年債 米東部時間17時05分 100*10.75=1.5542% 前営業日終盤 100*14.50=1.5297% 2年債 米東部時間13時44分 100*00.75=0.3629% 前営業日終盤 100*01.25=0.3549% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が下落した。住宅関連指標が予想外に底堅 い内容となり、景気が勢いを増している兆候を示したことが圧迫した。 4月の米住宅着工件数は前月比13.2%増の年率107万戸と、昨年11月以来の 高水準となった。また許可件数も8%増の108万戸と、2008年6月以来約6年ぶり の高水準だった。 クレディ・スイスの金利ストラテジスト、マイケル・チャン氏は「住宅着工は市場予 想を上回る内容で、中西部を筆頭にほぼ国内全域で伸びた。これが売りを誘った」と指摘 した。 スペインなど、前日売られていたユーロ圏周辺国の国債がこの日安定したことも、米 国債の投資妙味を低下させた。 午後の取引で、指標10年債 は6/32安。利回りは前日つけた2.4 73%から2.516%に上昇した。 30年債 は10/32安。利回りは3.343%。前日には6月以来の 水準となる3.303%まで低下していた。 米連邦準備理事会(FRB)は同日、2040━2043年に償還を迎える国債を9 億7000万ドル買い入れた。 来週は21日に公表される4月開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨が 注目材料。 Tボンド先物6月限 は5/32安の137─14/32。 Tノート先物6月限 は4.50/32安の125─25/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.25)