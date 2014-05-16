〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月13日終了週）

［１６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 311195 11652 -353200 2673 -69539 -8167 改質ガソリン 60723 -10171 28991 3584 -107161 5778

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 24974 1052 47915 -1453 -49080 5551 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 92370 -1436 19174 -4722 2197744 -6377 改質ガソリン 8707 3430 8740 -2621 350342 20320

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -41628 -4416 17818 -734 289304 10205 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 296627 3973 -321766 6903 -85599 -9341 改質ガソリン 59772 -10123 28561 3593 -107789 5427

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 25299 494 47812 -1321 -49961 5843 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 91112 673 19626 -2208 1627403 -11009 改質ガソリン 10646 3618 8810 -2515 339683 19458

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -40552 -4288 17402 -728 276315 9903 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス