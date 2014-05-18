〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 １９日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１９日―２３日の海外経済指標】 １９日（月） 0230 タイ：第1・四半期ＧＤＰ ２０日（火） 0600 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.3 （前年比、％） -0.8 -0.9 0830 英：4月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.2 （前年比、％） 1.7 1.6 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.2 （前年比、％） 2.6 2.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.7 2.5 0830 英：4月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.2 -0.6 （前年比、％） -4.9 -6.5 産出（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 0.7 0.5 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２１日（水） 0800 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 21.9 0830 英：4月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.5 0.1 （前年比、％） 5.2 4.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２２日（木） 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.2 53.4 0800 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.1 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.9 54.0 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/17までの週、1000件） 310 297 1345 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.6 55.4 1400 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.69 4.59 1400 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.3 0.8 ２３日（金） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 2.3 2.5 0800 独：5月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.9 111.2 （現況指数） 115.5 115.3 （期待指数） 106.6 107.3 1400 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.425 0.384 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月１９日―２５日の海外行事予定】 １９日（月） All Day ＴＰＰ閣僚会合（シンガポール、20日まで） 0230 タイ：第1・四半期ＧＤＰ 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1610 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁とサンフランシスコ地区連銀のウィリアムズ総裁 が討論会に参加 "The Role of the Federal Reserve"（ダラス） ２０日（火） Time Unknown プーチン大統領が中国訪問 米マイクロソフト タブレット製品発表会（ニューヨーク） アジア信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）（上海、２１日まで） 0130 豪：中銀理事会議事録 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1630 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 経済見通しについて（ワシント ン） 1700 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） ２１日（水） All Day 世界経済フォーラム東アジア会議（マニラ、２３日まで） 0830 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 1400 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演 地域経済と雇用について（ニューヨーク） 1530 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ 1650 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演 米経済と銀行について （ワシントン） 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演 金融政策と米経済について（ミネ アポリス） 1800 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 ２２日（木） All Day 欧州議会選挙（２５日まで） 1100 トルコ：中銀金融政策決定会合 1300 南ア：中銀金融政策決定会合 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 2000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） ２５日（日） ウクライナ大統領選挙