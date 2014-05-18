UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋が5週間ぶりにドル買い越し＝ＣＦＴＣ

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(内容を追加しました) ［１６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（５月１３日までの週）によると、投機筋が５週間ぶり にドル買い越しに転じた。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は４５億１０００万ドルの買い越しで、２カ月強ぶりの高水準となった。前週 は２０億３０００万ドルの売り越し。 ユーロのポジション調整が目立ち、３万２５５１枚の買い越しから２１７５枚の売り 越しに転じた。 円 13May2014 week Prior week Long 17,471 20,381 Short 82,178 81,109 Net -64,707 -60,728 ユーロ 13May2014 week Prior week Long 84,383 110,673 Short 86,558 78,122 Net -2,175 32,551 ポンド 13May2014 week Prior week Long 71,168 83,794 Short 39,413 43,148 Net 31,755 40,646 スイスフラン 13May2014 week Prior week Long 16,951 25,102 Short 10,145 11,918 Net 6,806 13,184 カナダドル 13May2014 week Prior week Long 26,986 28,044 Short 53,023 59,644 Net -26,037 -31,600 豪ドル 13May2014 week Prior week Long 50,147 44,805 Short 33,020 36,168 Net 17,127 8,637
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