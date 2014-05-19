UPDATE 1-〔表〕海外主要経済指標予測

(指標を追加しました) ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月１９日―５月２６日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 １９日（月） 特になし ２０日（火） 0600 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 -0.3 （前年比、％） -0.8 -0.9 0830 英：4月消費者物価指数（国立統計局） ＣＰＩ（前月比、％） 0.3 0.2 （前年比、％） 1.7 1.6 ＲＰＩ（前月比、％） 0.5 0.2 （前年比、％） 2.6 2.5 ＲＰＩＸ（前月比、％） 0.4 0.3 （前年比、％） 2.7 2.5 0830 英：4月生産者物価指数（国立統計局） 投入（前月比、％） -0.2 -0.6 （前年比、％） -4.9 -6.5 産出（前月比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 0.7 0.5 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２１日（水） 0800 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） （季調前、10億ユーロ） N/A 21.9 0830 英：4月小売売上高（国立統計局） （前月比、％） 0.5 0.1 （前年比、％） 5.2 4.2 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） ２２日（木） 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.2 53.4 0800 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.1 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.9 54.0 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/17までの週、1000件） 310 297 1345 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.6 55.4 1400 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.69 4.59 1400 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.3 0.8 ２３日（金） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 2.3 2.5 0800 独：5月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.9 111.2 （現況指数） 115.5 115.3 （期待指数） 106.6 107.3 1400 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.425 0.384 ２６日（月） 0600 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） N/A 8.5 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━