アジア通貨動向（19日）＝マレーシアリンギが6カ月ぶり高値

[シンガポール 19日 ロイター] - アジア通貨市場では、マレーシアリンギが 6カ月ぶり高値を付けた。予想を上回る国内総生産(GDP)成長率や、経常黒字の拡大 が背景。 マレーシアリンギは0.6%高の1ドル=3.2135リンギで、12月11日以来 の高値を付けた。 インドネシアルピア は0.6%高の1ドル=1万1338ルピアと、4月1 0日以来の高値。大統領選挙での当選が有力視されるジョコ・ウィドド氏が副大統領候補 として、ゴルカル党のユスフ・カラ元副大統領を指名したことをが好感された。 インドルピー は11カ月ぶり高値。総選挙でモディ氏率いる最大野党が勝利 したことに伴い、資本流入が続くとの期待感で堅調地合いとなっている。中央銀行が上昇 抑制のために介入したもよう。 フィリピンでは株式市場が堅調に推移しており、ペソ も上昇した。 域内通貨の上昇の流れに、タイバーツ は追随できなかった。第1・四半期の GDPが予想以上に落ち込んだことが背景。 *0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.41 101.55 +0.14 Sing dlr 1.2504 1.2509 +0.04 Taiwan dlr 30.125 30.208 +0.28 Korean won 1022.10 1024.00 +0.19 Baht 32.50 32.50 +0.00 Peso 43.62 43.75 +0.30 Rupiah 11355.00 11410.00 +0.48 Rupee 58.43 58.79 +0.62 Ringgit 3.2165 3.2340 +0.54 Yuan 6.2400 6.2334 -0.11 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.41 105.28 +3.81 Sing dlr 1.2504 1.2632 +1.02 Taiwan dlr 30.125 29.950 -0.58 Korean won 1022.10 1055.40 +3.26 Baht 32.50 32.86 +1.11 Peso 43.62 44.40 +1.78 Rupiah 11355.00 12160.00 +7.09 Rupee 58.43 61.80 +5.77 Ringgit 3.2165 3.2755 +1.83 Yuan 6.2400 6.0539 -2.98