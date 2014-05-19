〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.025％、6カ月物は0.050％＝財務省

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［ワシントン １９日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物 財務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.025％ 平均落札金利 0.020％ 最低落札金利 0.005％ 利付き債券相当利回り 0.025％ 落札価格 99.993681 最高利回り落札比率 85.70％ カバー（応札倍率） 4.82倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,644,300 応札総額 120,466,544,300 競争入札 24,442,202,000 非競争入札 458,442,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年5月22日 償還日 2014年8月21日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.974722 最高利回り落札比率 2.89％ カバー（応札倍率） 5.08倍 （単位：ドル） 落札総額 23,001,673,800 応札総額 116,772,174,300 競争入札 22,273,309,500 非競争入札 352,364,300 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 5月22日 償還日 2014年11月20日
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