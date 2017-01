米金融・債券市場＝長期債利回り上昇、利食い売り広がる

[ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時54分 99*25.00=3.3866% 前営業日終盤 100*17.50=3.3460% 10年債 米東部時間16時41分 99*19.50=2.5445% 前営業日終盤 99*25.50=2.5231% 5年債 米東部時間16時57分 100*12.00=1.5459% 前営業日終盤 100*10.75=1.5542% 2年債 米東部時間15時17分 100*01.75=0.3468% 前営業日終盤 100*00.75=0.3629% 19日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債利回りが上昇。利回りが前週数カ 月ぶりの低水準をつけていたことを受け、利食い売りが出た。 また、欧州市場の引け後、欧州投資家からの引き合いが弱まったことも指摘された。 取引終盤、30年債 は27/32安、利回りは3.39%。前営業日終 盤は3.35%だった。同利回りは前週、昨年6月以来の低水準となる3.3%をつけて いた。 指標10年債 も8/32安、利回りは2.55%。一時、2.5%を割 り込む場面もあった。前営業日終盤は2.52%だった。 Tボンド先物6月限 は15/32安の136─31/32。 Tノート先物6月限 は1.50/32安の125─23.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -2.50 (+0.25)