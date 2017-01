アジア通貨動向（20日）＝タイバーツとインドネシアルピア下落

[シンガポール 20日 ロイター] - アジア通貨市場では戒厳令を受けてタイバ ーツが下落。大統領選への不透明感でインドネシアルピアも下げを拡大している。 バーツ は一時0.5%下落し1ドル=32.62バーツをつけたが、その後 中銀が支援介入しているとみられ戻している。 アナリストは、政府系と反政府勢力との衝突がこれ以上拡大しなければ、大幅な資金 流出はないとみている。メイバンクの為替調査担当者は「30.00バーツに向けて徐々 に下落する可能性があるが、政治的不透明感は織り込まれているため資本流出は限定的に なり、バリュー狙いの買いも入っている」と述べた。 バーツは年初来では1.2%上昇している。 ルピア はノンデリバラブル・フォワード とともに下落。 インドネシア第2の政党ゴルカル党が前日、7月の大統領選で支持する候補を変更し たことで、7月の大統領選が接戦になるとの見方が強まった。 銀行間スポットドル は1万1441ルピアで値決め。前日は1万1351 ルピアだった。東部証券(ソウル)のアナリストは、「利食い売りが続いている。経済改 革と景気回復が遅れるなか政治リスクからインドネシアへの新規投資は手控えられるだろ う」と述べた。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.52 101.49 -0.03 Sing dlr 1.2506 1.2504 -0.02 Taiwan dlr 30.134 30.185 +0.17 Korean won 1025.50 1022.00 -0.34 Baht 32.48 32.46 -0.05 Peso 43.69 43.63 -0.14 Rupiah 11440.00 11415.00 -0.22 Rupee 58.64 58.59 -0.08 Ringgit 3.2130 3.2130 +0.00 Yuan 6.2378 6.2374 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.52 105.28 +3.70 Sing dlr 1.2506 1.2632 +1.01 Taiwan dlr 30.134 29.950 -0.61 Korean won 1025.50 1055.40 +2.92 Baht 32.48 32.86 +1.19 Peso 43.69 44.40 +1.63 Rupiah 11440.00 12160.00 +6.29 Rupee 58.64 61.80 +5.40 Ringgit 3.2130 3.2755 +1.95 Yuan 6.2378 6.0539 -2.95