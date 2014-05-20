〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝20日

［東京 ２０日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、ＲＳＩ（相対力指数）の ランキング（上位・下位１５位ずつ）は以下の通り。 [RSI 70以上(上位）] 1.06%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 リゾートトラスト 79.43 02 花王 76.05 03 東北電力 74.62 04 トランコム 73.75 05 キヤノン 73.15 06 Ｊ．フロント リテイリング 72.60 07 住友不動産 72.59 08 ケーズＨＬＤＧ 72.12 09 日本特殊陶業 72.00 10 エーザイ 71.56 11 日成ビルド工業 71.51 12 イエローハット 71.43 13 コムシスＨＬＤＧ 71.12 14 ハウス食品グループ本社 71.08 15 キヤノン電子 70.93 [RSI 30以下(下位）] 3.96%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 ブレインパッド 18.47 02 三陽商会 18.67 03 新日本建設 20.50 04 ＳＢＳ ＨＬＤＧ 20.79 05 ノーリツ鋼機 20.93 06 東和銀行 21.41 07 イオンファンタジー 22.99 08 ランド 23.94 09 ルック 24.25 10 津田駒工業 24.48 11 日本エム・ディ・エム 25.11 12 システムインテグレータ 25.24 13 伯東 25.82 14 アイネス 25.82 15 三菱電機 26.07 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄数の割合