4月の英生産者物価、産出指数は前年比＋0.6％＝国立統計局

［ロンドン ２０日 ロイター］ - 英国立統計局（ＯＮＳ）が発表した４月の生産 者物価統計は、以下の通り。 （かっこ内は前回発表） 生産者物価 APRIL MARCH 予想 ＜産出指数（季節調整前）＞ 前月比（％） 0.0 0.2 (0.2) 0.2 前年比（％） 0.6 0.5 (0.5) 0.7 ＜産出指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（季節調整前）＞ 前月比（％） 0.0 0.2 (0.1) 0.1 前年比（％） 1.0 1.1 (1.0) 1.0 ＜投入指数―素材・燃料（季節調整前）＞ 前月比（％） -1.1 -0.4 (-0.6) -0.2 前年比（％） -5.5 -6.3 (-6.5) -4.9 ＜投入指数、食品・飲料・たばこ・石油除く（調整後）＞ 前月比（％） -0.3 -0.3 (-0.5) 前年比（％） -5.2 -5.7 (-5.8)