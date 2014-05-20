21日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Wednesday, 21 May, 2014 All Day 日銀金融政策決定会合・２日目 - 0850 4月貿易統計（財務省） - （輸出+4.8、輸入＋０．８、貿易赤字６４６０億 円） 1530 黒田日銀総裁会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２０日（火） プーチン大統領が中国訪問 アジア信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）（上海、２１日まで） マイクロソフト タブレット製品発表会 0000 シンガポール：第１・四半期ＧＤＰ改定値 0130 豪：中銀理事会議事録 0600 独：4月生産者物価指数（連邦統計庁） 0830 英：4月消費者物価指数（国立統計局） 英：4月生産者物価指数（国立統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1630 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（ワシントン ） 1700 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演（ニューヨーク） ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q1 2014 The Home Depot, Inc. ２１日（水） アジア信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）（上海、最終日） ＧＥイメルトＣＥＯが講演 世界経済フォーラム東アジア会議（マニラ、２３日まで） 0800 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） 0830 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 0830 英：4月小売売上高（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演 地域経済と雇用について（ニューヨーク） 1530 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ 1650 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演 米経済と銀行について （ワシントン） 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） 1800 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Hewlett-Packard Q1 2014 Tiffany & Co. PRELIM BURBERRY GROUP PLC final Lenovo Group