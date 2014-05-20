〔表〕米4週間物ＴＢ入札、最高落札利回りは0.030％＝財務省

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［ワシントン ２０日 ロイター］ - 米財務省が発表した４週間物財務省短期証券 （Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 最高落札利回り 0.030％ 平均落札利回り 0.020％ 最低落札利回り 0.010％ 利付き債券相当利回り 0.030％ 落札価格 99.997667 最高利回り落札比率 3.08％ カバー（応札倍率） 4.04倍 （以下の単位はドル） 落札総額 45,001,425,800 応札総額 181,634,305,800 競争入札 44,771,700,000 非競争入札 229,725,800 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年5月22日 償還日 2014年6月19日 ＣＵＳＩＰ番号 912796DD8
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