米金融・債券市場＝上昇、ＮＹ連銀総裁のハト派発言や逃避買いで

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時33分 99*27.00=3.3833% 前営業日終盤 99*24.50=3.3875% 10年債 米東部時間16時29分 99*29.00=2.5106% 前営業日終盤 99*19.50=2.5445% 5年債 米東部時間16時29分 100*17.50=1.5097% 前営業日終盤 100*11.75=1.5475% 2年債 米東部時間16時29分 100*02.25=0.3387% 前営業日終盤 100*01.75=0.3468% 20日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。ニューヨーク連銀のダドリー総裁 が、米連邦準備理事会(FRB)の利上げペースは「比較的遅くなる」公算が大きいと発 言したことが支援した。また、さえない企業決算を受け、債券の逃避買いが広がった。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略主任プリヤ・ミスラ氏は、ダド リー総裁の発言は「極めてハト派的だった」とし、とりわけ5年債への追い風となる公算 が大きいと指摘した。 5年債 は4/32高、利回りは1.513%。前日終盤は1.539%。 取引終盤、指標10年債 も6/32高、利回りは2.51%。前日終盤 は2.54%だった。 30年債 は3/32高、利回りは3.379%。前日終盤は3.38% 。 Tボンド先物6月限 は9/32高の137─08/32。 Tノート先物6月限 は8.50/32高の126。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 11.25 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (-0.50)