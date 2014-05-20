〔金利マーケットアイ〕翌日物は0.063─0.065％付近、証券が試し取り

［東京 ２１日 ロイター］ -
〔金利マーケットアイ〕
＜０８：３５＞ 翌日物は0.063─0.065％付近、証券が試し取り
無担保コール翌日物は０．０６３─０．０６５％付近で取引されている。主な取り手は、信託、地銀で、大手行は０．０６０％ビッド。市場では「レート的には前営業日と大きな変化はないが、証券によるまとまった規模の試し取りがみられるため、加重平均金利は前営業日を上回る可能性がある」（国内金融機関）との声が聞かれた。
日銀によると、朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は１３２兆円程度、準備預金残高は１００兆８０００億円程度となる見込み。
＜０７：１５＞ 翌日物0.06％前半が中心か、当預残132兆円の見込み
無担保コール翌日物は０．０６％前半を中心に取引されそうだ。２１日の資金需給は日銀オペのスタート日となるため、大幅な余剰地合いとなる。市場では「当座預金残高が１３０兆円を回復する見通しにあり、資金余剰感が強まることでレート的には前営業日より弱含む見込み」（短資会社）との見方が出ている。
２０日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比変わらずの０．０６７％となった。
日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は２０日に比べて３兆２０００億円増の１３２兆円程度となる見込み。残り所要積立額は７２００億円。
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