＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月２２日―５月２９日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２２日（木） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 （指数） 53.2 53.4 0800 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 （指数） 53.0 53.1 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 （指数） 53.9 54.0 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 3.1 3.1 （速報値） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/17までの週、1000件） 310 297 1345 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） 55.5 55.4 1400 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） （年率、100万戸） 4.68 4.59 1400 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） （指数／前月比、％） 0.3 0.8 ２３日（金） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） （前期比、％） 0.8 0.8 （前年比、％） 2.3 2.5 0800 独：5月ＩＦＯ業況指数 （業況指数） 110.9 111.2 （現況指数） 115.5 115.3 （期待指数） 106.6 107.3 1400 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） （年率、100万戸） 0.425 0.384 ２６日（月） 0600 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ）DECONS=ECI （指数） N/A 8.5 ２７日（火） Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） 1230 米：4月耐久財受注（商務省） （前月比、％） 0.4 2.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.6 2.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） N/A 2.9 1300 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） N/A 0.8 （季調前前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） 12.0 12.9 1300 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.6 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.0 （4月改定） 1400 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 82.3 ２８日（水） 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A 0.4 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） N/A -25 （失業者数・季調前／100万人） N/A 2.9 （失業率・季調済／％） N/A 6.7 0800 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） （前年比、％） N/A 1.1 0900 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） N/A 0.27 （景況感指数） N/A 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２９日（木） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/24までの週、1000件） N/A N/A 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.0 （Ｑ4改定） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） -0.2 0.1 デフレーター N/A 1.3 （速報値） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.4 （前月比、％） N/A 3.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━