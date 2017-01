アジア通貨動向（21日）＝軟調、台湾ドルは上昇

[シンガポール 21日 ロイター] - アジア通貨市場は総じて軟調。米株市場の 下落でリスクオフとなっているが、4月の輸出受注が堅調だったことで台湾ドルは上昇し ている。 輸入筋のドル需要でインドルピー の下落が目立っている。 韓国ウォン も下落。対円 でファンド筋の売りが出ているとのう わさがでた。当局の介入警戒感も強い。 インドネシアルピア は下落。ノンデリバラブル・フォワード の 下落に追随している。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査担当者は「最近上昇が目立った資産が引 き続き警戒されている。安全資産への移行が進んでいるため、アジア新興国通貨は一段と 調整するだろう」との見方を示した。 前日発表された台湾4月の輸出受注は前年比8.9%増と、2013年1月以来の大 きな伸びとなった。台湾ドル は輸出筋の決済需要もあり上昇。ただ外資系金融機 関がドル買いにまわっており、上値を抑えた。中銀の介入警戒感も強いが観測されていな い。 *0524GMT(日本時間午後2時24分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.22 101.31 +0.09 Sing dlr 1.2530 1.2528 -0.02 Taiwan dlr 30.145 30.202 +0.19 Korean won 1027.00 1025.30 -0.17 Baht 32.49 32.54 +0.15 Peso 43.77 43.75 -0.05 Rupiah 11500.00 11485.00 -0.13 Rupee 58.74 58.63 -0.19 Ringgit 3.2195 3.2205 +0.03 Yuan 6.2390 6.2384 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.22 105.28 +4.01 Sing dlr 1.2530 1.2632 +0.81 Taiwan dlr 30.145 29.950 -0.65 Korean won 1027.00 1055.40 +2.77 Baht 32.49 32.86 +1.14 Peso 43.77 44.40 +1.43 Rupiah 11500.00 12160.00 +5.74 Rupee 58.74 61.80 +5.21 Ringgit 3.2195 3.2755 +1.74 Yuan 6.2390 6.0539 -2.97