22日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Thursday, 22 May, 2014 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） - 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） - 1030 流動性供給入札（財務省） - 1030 ２年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） - 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） - 1245 流動性供給入札結果（財務省） - 1330 東芝 経営方針説明会 1400 ５月の日銀金融経済月報 - 1400 ４月粗鋼生産速報（鉄連） - 1600 ソニー経営方針説明会 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２１日（水） アジア信頼醸成措置会議（ＣＩＣＡ）（上海、最終日） ＧＥイメルトＣＥＯが講演 世界経済フォーラム東アジア会議（マニラ、２３日まで） 0800 ユーロ圏：3月経常収支（ＥＣＢ） 0830 英：5月中銀金融政策委員会の議事録 0830 英：4月小売売上高（国立統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：ダドリー・ニューヨーク連銀総裁が講演 地域経済と雇用について（ニューヨーク） 1530 米：イエレンＦＲＢ議長がニューヨーク大学の名誉学位授与式であいさつ 1650 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が講演 米経済と銀行について （ワシントン） 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ミネアポリス） 1800 米：4月29─30日のＦＯＭＣ発表議事要旨 ＜海外主要企業決算発表予定＞ Q2 2014 Hewlett-Packard Q1 2014 Tiffany & Co. PRELIM BURBERRY GROUP PLC final Lenovo Group ２２日（木） 欧州議会選挙（２５日まで） トルコ中銀金融政策決定会合 南ア中銀金利発表 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 0800 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1400 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1600 独：バイトマン連銀総裁が講演（フランクフルト） 2000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） Associ ation of Trade and Forfaiting (ATFA) 主催会合で講演