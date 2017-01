米金融・債券市場＝中長期債下落、ＦＯＭＣ議事要旨が緩やかな利上げ示唆

[ニューヨーク 21日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時57分 99*09.00=3.4135% 前営業日終盤 99*24.50=3.3875% 10年債 米東部時間16時57分 99*22.50=2.5338% 前営業日終盤 99*19.50=2.5445% 5年債 米東部時間16時57分 100*15.25=1.5244% 前営業日終盤 100*11.75=1.5475% 2年債 米東部時間16時55分 100*02.00=0.3426% 前営業日終盤 100*01.75=0.3468% 21日の米金融・債券市場では、中長期債が下落。同日発表された米連邦公開市場委 員会(FOMC)議事要旨が、利上げペースが緩やかになることを示唆したことを受けた 動き。 4月29─30日のFOMC議事要旨はまた、利上げに関し複数の選択肢が検討され たものの、議論はあくまでも「慎重な計画」にとどまり、近く利上げに踏み切る意図を示 すものではないとした。 取引終盤、30年債 は23/32安、利回りは3.41%。前日終盤は 3.375%。 指標10年債 も7/32安、利回りは2.536%。前日終盤は2.5 09%だった。 2年債 はほぼ変わらず、利回りは0.34%と、前日終盤の0.33%か ら小幅な上昇にとどまった。 Tボンド先物6月限 は18/32安の136─22/32。 Tノート先物6月限 は6/32安の125─26/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (-0.75)