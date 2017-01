アジア通貨動向（22日）＝上昇、ＦＯＭＣ議事要旨・中国製造業ＰＭＩを好感

[シンガポール 22日 ロイター] - アジア通貨市場は大半が上昇。中国の製造 業指標が堅調な内容だったことに加え、米連邦公開市場委員会(FOMC)の議事要旨で 米連邦準備理事会(FRB)が早期に利上げに動くことを示すような材料が見受けられな かったため。 21日のFOMC議事要旨発表を受け、22日のアジア市場は堅調地合いで始まった 。その後、5月のHSBC中国製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値が5カ月ぶり 高水準となったため、アジア通貨は上げ幅を拡大した。 マレーシアリンギ は一時0.3%高の1ドル=3.2040リンギで、12 月11日以来の高値を付けた。中国製造業PMIの発表後、投機筋が買いを入れたが、短 期筋の一部は益確定に動き、上値が抑えられた。 ノンデリバラブル・フォワードの取引では、オフショアのヘッジファンドが買いを入 れた。 韓国ウォン は輸出業者の需要や、海外勢の株買いが引き続き支援材料。台 湾ドルは企業の買いで上昇した。 タイ・バーツ は長引く政治危機が収束に向かうとの期待感を背景に、ショー トカバーの動きが続いている。 *0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.69 101.37 -0.31 Sing dlr 1.2506 1.2512 +0.05 Taiwan dlr 30.125 30.216 +0.30 Korean won 1024.70 1026.90 +0.21 Baht 32.39 32.47 +0.25 Peso 43.72 43.78 +0.14 Rupiah 11525.00 11505.00 -0.17 Rupee 58.60 58.78 +0.30 Ringgit 3.2065 3.2140 +0.23 Yuan 6.2341 6.2337 -0.01 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.69 105.28 +3.53 Sing dlr 1.2506 1.2632 +1.01 Taiwan dlr 30.125 29.950 -0.58 Korean won 1024.70 1055.40 +3.00 Baht 32.39 32.86 +1.45 Peso 43.72 44.40 +1.54 Rupiah 11525.00 12160.00 +5.51 Rupee 58.60 61.80 +5.46 Ringgit 3.2065 3.2755 +2.15 Yuan 6.2341 6.0539 -2.89