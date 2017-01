23日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 23 May, 2014 0820 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本:5月月例経済報告 - ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT 22日(木) 欧州議会選挙(25日まで) トルコ中銀金融政策決定会合 南ア中銀金利発表 0800 ユーロ圏:5月サービス部門PMI速報値 ユーロ圏:5月総合PMI速報値 0800 ユーロ圏:5月製造業PMI速報値 0830 英:第1・四半期GDP改定値(国立統計局) 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) 1345 米:5月製造業PMI速報値(マークイット) 1400 米:4月中古住宅販売(全米リアルター協会) 1400 米:4月景気先行指数(コンファレンス・ボード) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1500 米:財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1600 独:バイトマン連銀総裁が講演(フランクフルト) 2000 米:ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演(サンフランシスコ) Associ ation of Trade and Forfaiting (ATFA) 主催会合で講演 23日(金) 欧州議会選挙(25日まで) 0600 独:第1・四半期GDPの詳細(連邦統計庁) 0800 独:5月IFO業況指数 1400 米:4月新築1戸建て住宅販売(商務省)