23日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 Friday, 23 May, 2014 0820 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 日本：５月月例経済報告 - ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ２２日（木） 欧州議会選挙（２５日まで） トルコ中銀金融政策決定会合 南ア中銀金利発表 0800 ユーロ圏：5月サービス部門ＰＭＩ速報値 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ速報値 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ速報値 0830 英：第1・四半期ＧＤＰ改定値（国立統計局） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：5月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：4月中古住宅販売（全米リアルター協会） 1400 米：4月景気先行指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 1600 独：バイトマン連銀総裁が講演（フランクフルト） 2000 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） Associ ation of Trade and Forfaiting (ATFA) 主催会合で講演 ２３日（金） 欧州議会選挙（２５日まで） 0600 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） 0800 独：5月ＩＦＯ業況指数 1400 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省）