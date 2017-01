米金融・債券市場＝下落、一連の底堅い指標受け

[ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時31分 99*01.50=3.4261% 前営業日終盤 99*08.50=3.4143% 10年債 米東部時間16時25分 99*17.00=2.5535% 前営業日終盤 99*22.50=2.5338% 5年債 米東部時間16時14分 100*12.00=1.5458% 前営業日終盤 100*15.00=1.5261% 2年債 米東部時間15時45分 100*01.75=0.3466% 前営業日終盤 100*02.00=0.3426% 22日の米金融・債券市場では国債価格が下落。朝方発表された米経済指標が軒並み 底堅い内容となったことを受け、売りが出た。 4月の中古住宅販売は前月比1.4%増の年率465万戸となった。市場予想の46 8万戸には届かなかったものの、在庫も増加し、住宅市場の動向が上向きつつある兆候を 示唆した。 5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は56.2と、前月から上昇し、 市場予想の55.5も上回った。 また、5月17日終了週の新規失業保険申請件数は32万6000件と、予想の31 万件を超えて増加したものの、7年ぶりの低水準近辺にとどまった。 取引終盤、30年債 は6/32安、利回りは3.427%。前日終盤は 3.416%。 指標10年債 も4/32安、利回りは2.5517%。前日終盤は2. 536%だった。 2年債 はほぼ変わらず、利回りは0.346%。前日終盤は0.339% 。 Tボンド先物6月限 は6/32安の136─16/32。 Tノート先物6月限 は6/32安の125─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (unch)