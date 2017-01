UPDATE 2-米金融・債券市場＝下落、一連の底堅い指標受け

(表のプライスを更新します) [ニューヨーク 22日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*01.00=3.4269% 前営業日終盤 99*08.50=3.4143% 10年債 米東部時間17時05分 99*17.00=2.5535% 前営業日終盤 99*22.50=2.5338% 5年債 米東部時間16時57分 100*12.25=1.5441% 前営業日終盤 100*15.00=1.5261% 2年債 米東部時間15時45分 100*01.75=0.3466% 前営業日終盤 100*02.00=0.3426% 22日の米金融・債券市場では国債価格が下落。朝方発表された米 経済指標が軒並み底堅い内容となったことを受け、売りが出た。 4月の中古住宅販売は前月比1.4%増の年率465万戸となった 。市場予想の468万戸には届かなかったものの、在庫も増加し、住宅 市場の動向が上向きつつある兆候を示唆した。 5月の製造業購買担当者景気指数(PMI)速報値は56.2と、 前月から上昇し、市場予想の55.5も上回った。 また、5月17日終了週の新規失業保険申請件数は32万6000 件と、予想の31万件を超えて増加したものの、7年ぶりの低水準近辺 にとどまった。 LPLフィナンシャルの市場ストラテジスト、アンソニー・バレリ 氏は「国債利回りの一段の低下を正当化するには、経済指標の悪化が必 要となる」と述べた。 トレーダーによると、米株価が小幅高となったことも、債券相場を 圧迫した。 取引終盤、30年債 は6/32安、利回りは3.42 7%。前日終盤は3.416%。 指標10年債 も4/32安、利回りは2.5517% 。前日終盤は2.536%だった。 2年債 はほぼ変わらず、利回りは0.346%。前日終 盤は0.339%。 市場では、前日発表された4月29─30日のFOMC議事要旨の 内容を消化する動きとなった。要旨は利上げペースが緩やかになること を示唆した。 サムソン・キャピタル・アドバイザーズのジョナサン・ルイス最高 投資責任者(CIO)は、連邦準備理事会(FRB)は資産買い入れ によって金利を低下させると同時に、流動性の注入やインフレ期待を高 めることで長期債利回りを押し上げていると指摘した。 米財務省はこの日、130億ドルの9年9カ月物インフレ指数連動 債(TIPS)債入札を実施した。アナリストによると、外国中銀を含 む間接入札者の落札比率が過去最高に達した。 Tボンド先物6月限 は6/32安の136─16/32。 Tノート先物6月限 は6/32安の125─20/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (unch)