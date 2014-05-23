新規上場企業の横顔：ＯＡＴアグリオ（6月25日東証2部上場）

［東京 ２３日 ロイター］ - ６月２５日に東証２部上場予定の「ＯＡＴアグリオ」 の概 要は以下のとおり。 ≪本社≫ 東京都千代田区神田小川町 ≪事業内容≫ 農薬、肥料製品等の研究開発・製造及び販売 ≪代表者≫ 代表取締役：森 明平 ≪資本金≫ 4億6190万円 ≪発行済み株式数≫ 276万8000株（2014年5月22日現在） ≪従業員数≫ 128名（2014年4月30日現在） ≪業績≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（百万円） 10,199 9,641 経常利益（百万円） 764 490 当期利益（百万円） 488 221 １株当たり利益（円） 174.88 82.18 １株当たり純資産額（円） 1,170.20 991.77 配当（円） - - 注）2013年11月28日付けで、1株を1000株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年12月期 2012年12月期 売上高（百万円） 10,856 10,253 経常利益（百万円） 743 485 当期利益（百万円） 466 201 一株当たり利益（円） 167.11 74.84 １株当たり純資産額（円） 1,125.60 984.76 ≪総資産≫ （百万円） 9,704（2013年12月期） ≪株主資本≫ （百万円） 3,327（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） エムシーピースリー投資事業有限責任組合 47.17 1,437,700 ＯＡＴアグリオ 5.84 178,000 社員持ち株会 5.32 162,200 大塚化学 4.23 129,000 グローカルジャパン 3.81 116,000 丸善薬品産業 3.81 116,000 りそな銀行 3.81 116,000 ＣＤＩＢ ＆ Ｐａｒｔｎｅｒｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｐｔｅ． Ｌｔｄ． 3.81 116,000 森 明平 2.85 87,000 エス・ディー・エス バイオテック 2.53 77,100 ≪監査人≫ 責任監査法人トーマツ ≪株式名簿管理人≫ みずほ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年６月６日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年６月１０日から６月１６日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年６月１７日 ≪申込期間≫ ２０１４年６月１８日から６月２３日 (以上、2014年5月22日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報