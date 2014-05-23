新規上場企業の横顔：ポバール興業（6月25日名証２部上場）

Markets |
［東京 ２３日 ロイター］ - ６月２５日に名証２部上場予定の「ポバール興業」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 名古屋市中村区野田町 ≪事業内容≫ 工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：神田 隆生 ≪資本金≫ 5000万円 ≪発行済み株式数≫ 102万9900株（2014年3月31日現在） ≪従業員数≫ 105名（2014年4月30日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 2,138,701 2,053,008 経常利益（千円） 260,508 184,116 当期利益（千円） 171,225 86,903 １株当たり利益（円） 166.25 84.38 １株当たり純資産額（円） 3,479.45 3,246.52 配当（円） 150.00 120.00 注）2014年2月7日付けで、1株を10株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 2,277,853 2,145,277 経常利益（千円） 274,447 181,238 当期利益（千円） 179,910 67,783 １株当たり利益（円） 174.69 65.82 １株当たり純資産額（円） 3,361.27 3,070.21 ≪総資産≫ （千円） 4,311,396（2013年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 3,583,486（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 神田隆生 45.85 472,230 神田くみ子 12.01 123,650 神田亜希 7.20 74,110 神田有華 7.20 74,110 神田朝子 4.87 50,120 神田誠太郎 3.50 36,000 堀田忍 3.50 36,000 中島幸子 3.40 35,020 従業員持ち株会 1.88 19,370 畔柳修 1.57 16,200 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年６月５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年６月９日から６月１３日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年６月１６日 ≪申込期間≫ ２０１４年６月１８日から６月２０日 (以上、2014年5月22日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文