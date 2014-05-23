新規上場企業の横顔：ポバール興業（6月25日名証２部上場）

［東京 ２３日 ロイター］ - ６月２５日に名証２部上場予定の「ポバール興業」 の概要は以下のとおり。 ≪本社≫ 名古屋市中村区野田町 ≪事業内容≫ 工業用ベルト、ガラス研磨用部材等の樹脂加工品の製造・販売等 ≪代表者≫ 代表取締役社長：神田 隆生 ≪資本金≫ 5000万円 ≪発行済み株式数≫ 102万9900株（2014年3月31日現在） ≪従業員数≫ 105名（2014年4月30日現在） ≪業績≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 2,138,701 2,053,008 経常利益（千円） 260,508 184,116 当期利益（千円） 171,225 86,903 １株当たり利益（円） 166.25 84.38 １株当たり純資産額（円） 3,479.45 3,246.52 配当（円） 150.00 120.00 注）2014年2月7日付けで、1株を10株に分割 ≪業績・連結≫ 2013年3月期 2012年3月期 売上高（千円） 2,277,853 2,145,277 経常利益（千円） 274,447 181,238 当期利益（千円） 179,910 67,783 １株当たり利益（円） 174.69 65.82 １株当たり純資産額（円） 3,361.27 3,070.21 ≪総資産≫ （千円） 4,311,396（2013年3月期） ≪株主資本≫ （千円） 3,583,486（ 〃 ） ≪株主≫ 所有比率（％） 所有株（株数） 神田隆生 45.85 472,230 神田くみ子 12.01 123,650 神田亜希 7.20 74,110 神田有華 7.20 74,110 神田朝子 4.87 50,120 神田誠太郎 3.50 36,000 堀田忍 3.50 36,000 中島幸子 3.40 35,020 従業員持ち株会 1.88 19,370 畔柳修 1.57 16,200 ≪監査人≫ 有限責任あずさ監査法人 ≪株式名簿管理人≫ 三菱ＵＦＪ信託銀行 ≪公開価格の決定方法≫ ブック・ビルディング方式 ≪仮条件決定日≫ ２０１４年６月５日 ≪ブック・ビルディング期間≫ ２０１４年６月９日から６月１３日 ≪公開価格の決定日≫ ２０１４年６月１６日 ≪申込期間≫ ２０１４年６月１８日から６月２０日 (以上、2014年5月22日現在) ＊新規上場銘柄一覧 - 01以降、順次続きます。 ＩＰＯ値上がり率トップ５ ＩＰＯ値下がり率トップ５ 新規株式公開情報