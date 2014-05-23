ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 23 May, 2014 日本：５月月例経済報告 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省2年・2年変動利付・5年・7年債入札条件 0100 独：バイトマン連銀総裁が講演（フランクフルト） 0500 米：ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（サンフランシスコ） - Association of Trade and Forfaiting (ATFA) 主催会合で講演 1500 独：第1・四半期ＧＤＰの詳細（連邦統計庁） 1700 独：5月ＩＦＯ業況指数 2300 米：4月新築１戸建て住宅販売（商務省） Sunday, 25 May, 2014 All Day ウクライナ大統領選挙 All Day ＥＣＢ主催の中央銀行に関するフォーラム（ポルトガル・シントラ、２７日まで） - 出席者：ドラギＥＣＢ総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁、クーレＥＣＢ専務理事など Monday, 26 May, 2014 Time Unknown インド：首相就任宣誓式 All Day 米：メモリアルデー - 休場 All Day 英：バンクホリデー - 休場 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（４月３０日分） 1500 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 1600 日本 日銀・岩田副総裁講演 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（28日まで） Time Unknown 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） - 会合名「Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust」：ラガルドＩＭＦ専務理事なども参加 All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 - 休場 0850 日本：４月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 日本：４０年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1245 日本：４０年利付国債の入札結果 1500 独：4月輸入物価（連邦統計庁） - ２７日から３０日の間に発表 1515 日本：４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1830 南ア：第1・四半期ＧＤＰ 2130 米：4月耐久財受注（商務省） 2200 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2200 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 2300 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 28 May, 2014 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省2年債入札 0900 日本：黒田日銀総裁あいさつ（日銀金融研究所主催・国際コンファレンス） 0910 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州バトンルージュ） 1400 ユーロ圏：メルシュＥＣＢ専務理事が日銀の会合で講演（東京） - 会合名「2014年国際コンファランス・金融危機後の金融政策」 1545 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 1655 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） 1700 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） 1800 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が金融安定性報告について記者会見 Thursday, 29 May, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表） - 現地時間２８日 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 - 休場 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年変動利付債入札 0200 米：財務省5年債入札 0850 日本：4月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比-3.3％） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：白井日銀審議委員講演 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（６月債）の発行予定額等 1100 フィリピン：第1・四半期ＧＤＰ 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1400 日本：白井日銀審議委員会見 1400 富士通、2014年度経営方針説明会 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 2130 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 2300 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Friday, 30 May, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：４月完全失業率（日本）（予測中央値：3.6％） 0830 日本：４月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比‐3.2％） 0830 日本：４月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：１．０７倍） 0850 日本：4月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比-2.0％） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1230 日本：５月国際投資戦略調査 1400 日本：４月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-８．４％） 1700 日本：鉄連会長会見

2100 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 2100 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 2130 米：4月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 2245 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 2255 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Saturday, 31 May, 2014 All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 0130 米：メスター次期クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Monetary Policy, and the Public」で講演（オハイオ州クリーブランド） 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が講演（カリフォルニア州スタンフォード） - "Rules-Based Policy: From Theory to Practice" Sunday, 01 June, 2014 All Day 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 1000 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 02 June, 2014 Time Unknown インド：中銀金融政策決定会合 0850 日本：1─3月法人企業統計 1700 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 1700 中国：端午節 1700 香港：端午節 1700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義（トルコ・イスタンブール） - Istanbul School of Central Banking Macro Workshopで景気・金融政策について講義 2100 独：5月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2245 米：5月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：4月建設支出（商務省） Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：5月自動車販売台数 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1000 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：4月毎月勤労統計（厚労省） 1030 豪：4月小売売上高（連邦統計局） 1045 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1800 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：4月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：4月製造業新規受注（商務省） 2300 米：4月耐久財受注改定値（商務省） Wednesday, 04 June, 2014 Time Unknown 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、５日まで） All Day 韓国：地方選挙（法定公休日） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 1700 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：4月貿易収支（商務省） 2130 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Thursday, 05 June, 2014 Time Unknown Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、最終日） Time Unknown 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0300 米：地区連銀経済報告 1030 豪：4月貿易収支（連邦統計局） 1045 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 1800 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） 1900 独：4月鉱工業受注（経済技術省） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル）

2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 06 June, 2014 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 韓国： 忠霊記念日 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ボストン） - "Low Real Interest Rates" 1400 日本：4月景気動向指数 1500 独：4月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：4月貿易収支（税関） 1900 独：4月鉱工業生産（経済技術省） 2130 米：５月雇用統計（労働省）